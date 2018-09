Berlin (AFP) Studenten in Deutschland haben etwas mehr Geld zur Verfügung. Im Sommersemester 2012 hatten sie pro Monat im Durchschnitt 864 Euro und damit 52 Euro mehr als vor drei Jahren, wie aus der am Mittwoch vom Bundesbildungsministerium in Berlin veröffentlichten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hervorgeht. Knapp ein Viertel (24 Prozent) der Studenten bekommt demnach Bafög.

