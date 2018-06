Hamburg (AFP) Der scheidende US-Botschafter Philip Murphy ist in seiner Zeit in Deutschland zum Mülltrenner geworden. Seine Familie trenne inzwischen selbstverständlich den Müll, sagte Murphy der in Hamburg erscheinenden Wochenzeitung "Die Zeit". "Papier, Plastik, Essensreste. Leere Druckerpatronen lassen wir recyceln", ergänzte Murphys Frau Tammy in dem Gespräch.

