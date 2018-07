Kairo (dpa) - Vor einer mit Spannung erwarteten Rede von Präsident Mohammed Mursi ist es in Ägypten erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des islamistischen Staatschefs gekommen. In der Stadt Al-Mansura starb ein Mensch, 237 weitere wurden nach Angaben der staatlichen Medien verletzt. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo versammelten sich hunderte Gegner der regierenden Islamisten und riefen Slogans gegen die Muslimbruderschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.