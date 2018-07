Mainz (AFP) - (AFP) Das ZDF stellt seine Satiresendung "Neues aus der Anstalt" in der bisherigen Form ein. Wie der Mainzer Sender am Mittwoch mitteilte, verabschieden sich die derzeitigen Protagonisten Urban Priol und Frank Markus Barwasser nach noch ausstehenden zwei Sendungen am 1. Oktober von dem Format. Das ZDF kündigte an, die Politsatire danach umzubauen und unter dem neuen Titel "Die Anstalt" mit neuen Künstlern ab Februar 2014 fortführen zu wollen.

