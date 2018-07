Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat fünf mitteleuropäische Länder ermahnt, die soziale Ausgrenzung von Roma zu beenden. Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei müssten konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Lage der Roma zu verbessern, sagte Sozialkommissar Laszlo Andor am Mittwoch in Brüssel. Derzeit lebten vier Fünftel der Roma in der gesamten EU in Armut, nur jeder Dritte habe eine Arbeit und die Hälfte der Roma-Kinder besuche keinen Kindergarten.

