Los Angeles (dpa) - Adrien Brody, der den Oscar als bester Hauptdarsteller in "Der Pianist" (2003) gewann, folgt dem Beispiel von Steve McQueen. Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, spielt er in einem Remake des McQueen-Krimis "The Great St. Louis Bank Robbery" (1959) eine Gangster-Hauptrolle.

Die Regie übernimmt der russische Filmemacher Sarik Andreasyan ("Happy New Year, Moms!"). Auch Jordana Brewster ("Fast & Furious Five") und der US-Musiker Akon stoßen neu zu der Besetzung des Independent- Thrillers dazu. "Star Wars"-Schauspieler Hayden Christensen ist bereits seit längerem an Bord. Er wirkt auch als Produzent mit.

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat anfangen. Die Story dreht sich um zwei kriminelle Brüder. Einer ist frisch aus der Haft entlassen, der andere ist um ein normales Leben bemüht. Zusammen werden sie in einen gefährlichen Banküberfall verstrickt.