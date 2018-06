Los Angeles (dpa) - Action-Star Arnold Schwarzenegger will es als Darsteller und Produzent mit Zombies aufnehmen. "Variety" zufolge hat er dem geplanten Film "Maggie" unter der Regie von Henry Hobson zugesagt.

Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen. Die Story spielt in einer Zeit, wenn die Erde von einem Zombievirus befallen ist. Schwarzenegger soll einen Vater spielen, dessen Tochter sich langsam in einen Zombie verwandelt. Chloe Moretz war zunächst für diese Rolle im Gespräch, musste aber aus Termingründen absagen. Schwarzenegger hat einen vollen Drehplan.

Kürzlich nahm der 65-Jährige eine Rolle in dem fünften "Terminator"-Streifen an. Der kalifornische Ex-Gouverneur kommt in diesem Jahr als Ausbrecher mit dem Thriller "Escape Plan" in die Kinos. Ab Januar wird er an der Seite von Sam Worthington in dem Drogen-Krimi "Breacher" zu sehen sein. Für 2014 plant er mit Sylvester Stallone "The Expendables 3".