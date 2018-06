München (dpa) - Michael Caine (80), Schauspieler, setzt in der Liebe auf getrennte Badezimmer. "Das ist das Wichtigste, man will morgens nicht die Zahnbürste und andere Dinge des Partners finden", sagte er der Illustrierten "Bunte".

Der von der Queen zum Ritter geschlagene Brite kennt sich mit langjährigen Beziehungen aus. Seit 40 Jahren ist er mit der Schauspielerin und Schmuckdesignerin Shakira Khatoon Baksh verheiratet. Dabei setzt Caine auf Gleichberechtigung in der Ehe. "Unsere Beziehung hätte nicht gehalten, wenn sie nur die kleine Frau des großen Filmstars wäre", verriet er. "Meine Frau führt unser Geschäft, sie ist meine Managerin."

Um langjähriges Eheglück geht es auch in Caines neuem Film "Mr. Morgan's Last Love", der auf dem Filmfest in München läuft. Caine spielt darin einen alten Mann, der nach dem Tod seiner Gattin mit dem Leben hadert. Einziger Lichtblick ist eine junge Frau, die er in einem Pariser Bus kennenlernt.