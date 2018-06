Straßburg (AFP) Ein umstrittenes Windpark-Projekt in Ostfrankreich stößt bei der Europäischen Kommission wegen möglicher negativer Folgen für die vom Aussterben Auerhähne auf Bedenken. In einem Schreiben an die Pariser Regierung verlangt die Brüsseler Behörde Auskunft über "etwaige Auswirkungen" der Windmühlen, die in den Vogesen im Bonhomme-Massiv errichtet werden sollen.

