Buenos Aires (SID) - Der frühere Bayern-Profi Martin Demichelis steht vor einer Rückkehr zu seiner "alten Liebe" River Plate nach Buenos Aires. Er lebe in der argentinischen Hauptstadt nur drei Blocks vom Estádio Monumental entfernt, wo River seine Heimspiele austrägt, sagte Demichelis einem Radiosender in seiner Heimat, "und das ist der Verein, dem ich alles zu verdanken habe. Vielleicht kann ich ein bisschen was zurückgeben."

Sollte es mit einem Wechsel klappen, wäre er "der glücklichste Mensch der Welt, weil ich außerdem Fan des Klubs bin". Demichelis hatte seine Profikarriere bei River begonnen, von wo aus er 2003 nach München wechselte. Seit Januar 2011 spielte er für den FC Málaga in Spanien, dort lief sein Vertrag aber nun aus.

River habe ihn bereits kontaktiert, versicherte der 32-Jährige, "lasst uns jetzt einfach noch ein bisschen abwarten". Er habe auch Angebote aus Europa, doch es sei "die wahrscheinlichste Variante", dass er nach Buenos Aires zurückkehre. Einziges Hindernis sei sein Sohn Bastián, der sich in Spanien gut eingelebt habe.