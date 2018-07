München (dpa) - Mit zahlreichen Ratschlägen an seine Stars hat Pep Guardiola beim FC Bayern auch auf dem Trainingsplatz das Kommando übernommen. Der neue spanische Erfolgscoach betrat am Nachmittag mit seinen Spielern den Rasen in der Münchner Allianz Arena zur Eröffnungseinheit der Saison-Vorbereitung. Guardiola beobachtete, spielte bei Übungen Pässe zu, korrigierte und führte immer wieder Einzelgespräche. Nach knapp 90 Minuten war Schluss. Nationalspieler Thomas Müller sate, die ersten Eindrücke seien positiv gewesen.

