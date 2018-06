München (dpa) - Josep Guardiola hat beim FC Bayern München auf dem Trainingsplatz das Kommando übernommen. Der neue spanische Star-Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters betrat um 17.02 Uhr mit seinen Spielern den Rasen in der Münchner Allianz Arena zur Eröffnungseinheit der Saison-Vorbereitung.

Der 42-Jährige beobachtete viel, spielte bei einigen Übungen auch Pässe zu, gab dabei Hinweise. Bekleidet war er wie die anderen Mitglieder seines Stabs mit einer kurzen schwarzen Hose und einer Trainingsjacke.

25 Tage nach dem Triplegewinn und gut sechs Wochen vor dem Start der neuen Liga-Saison nahm das Publikum den Aufgalopp des Champions-League-Siegers dankbar an. Wiederholt gab es Szenenapplaus für die Mannschaft um die deutschen Fußball-Nationalspieler. 16 Profis und 7 Akteure aus dem Junior Team nahmen an der ersten Einheit der Münchner in der Saison 2013/14 teil.

Mit auf den Platz lief vor rund 10 000 Zuschauern auch Mario Gomez. Der Noch-Münchner steht laut Medienberichten vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Der Berater des 27-Jährigen, Uli Ferber, wies Meldungen über eine Einigung mit dem AC Florenz allerdings zurück. Gomez besitzt beim FC Bayern zwar noch einen Vertrag bis Mitte 2016, ist allerdings mit seiner Reservistenrolle unzufrieden und will auch mit Blick auf die WM 2014 regelmäßig spielen.

Der Rest des Rekordmeister-Teams brennt auf die neue Saison im Trikot der Roten. "Gespannt" sei die Mannschaft, so WM-Torschützenkönig Thomas Müller vor der Einheit, "wie die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam laufen wird und will natürlich an die Erfolge der Vorsaison anknüpfen!"

Lauf- und Passübungen standen zunächst nach dem Aufwärmen auf dem Übungsplan, Guardiola übernahm dabei die Regie. Von den DFB-Kickern fehlte neben den verletzten Holger Badstuber und Mario Götze auch Bastian Schweinsteiger. Nach seiner Sprunggelenks-OP vor drei Wochen soll er erst einmal nur dosiert trainieren. Ebenso abwesend waren die drei Confederations-Cup-Teilnehmer Dante, Luiz Gustavo und Javi Martínez sowie alle ausländischen Nationalspieler, die Anfang Juni noch Länderspiele bestritten haben. Einziger Neuzugang war Jan Kirchhoff (FSV Mainz 05).

Riesengroß war das Medien-Interesse auch bei der ersten Übungseinheit Guardiolas. Nachdem rund 250 Journalisten von der Inthronisierung des Coaches berichtet hatten, hatten sich für das Eröffnungstraining der Münchner 180 Medienvertreter akkreditiert. So viele wie für ein Bundesliga-Spiel.

Ebenfalls in der Arena wird auch am Donnerstag trainiert. Der Erlös der Zuschauereinnahmen dieser Einheit wie auch der vom Mittwoch soll für Flutopfer gespendet werden. Das erste Spielchen steht für die Münchner am Samstag in Weiden gegen ein Fanclub-Team an, der am Sonntag eine Partie beim TSV Regen im Bayerischen Wald folgt.

Die Bundesliga-Saison startet für die Münchner am 9. August mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Woche vorher laufen die Bayern im DFB-Pokal im niedersächsischen Rehden auf. Der erste Titel wird am 27. Juli vergeben, wenn es gegen Borussia Dortmund um den Supercup geht.