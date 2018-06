Paris (dpa) - Das Logo für die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich ist in den Nationalfarben der Grande Nation gehalten. Es zeigt vor allem den Henri-Delaunay-Pokal für den EM-Gewinner in blau, weiß und rot.

Das Logo, das unter anderem UEFA-Präsident Michel Platini vorstellte, wurde von der portugiesischen Agentur Brandia Central entworfen, die auch schon für die EM 2012 das Design entwickelt hatte. Die UEFA EURO 2016 findet vom 10. Juni bis zum 10. Juli in zehn französischen Stadien statt. Erstmalig nehmen nicht wie bisher 16, sondern 24 Mannschaften teil.