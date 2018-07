München (dpa) - Das Ifo-Institut rechnet in den kommenden Monaten mit einer deutlichen Belebung der deutschen Wirtschaft. In den Frühjahrsmonaten habe die deutsche Konjunktur sehr deutlich Fahrt aufgenommen, sagte Ifo-Konjunktur-Chef Kai Carstensen. Angesichts des eher schwachen Jahresstarts korrigierte das Institut seine Wachstumsprognose für 2013 dennoch leicht von 0,7 auf 0,6 Prozent nach unten. Für 2014 erwarten die Forscher allerdings ein deutliches Plus bei der Wirtschaftsleistung von 1,9 Prozent.

