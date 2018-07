Bremen (dpa) - Wegen des Verdachts von falsch deklarierten Wurstwaren hat die Staatsanwaltschaft mehrere Fleischbetriebe in Niedersachsen und Bremen durchsucht. Ein Sprecher des Unternehmens Könecke bestätigte die Razzia. Nach Medienberichten soll der Hersteller mit Sitz in Bremen und Delmenhorst billiges Knochenfleisch in Wurstwaren verarbeitet haben, ohne dies auf der Verpackung zu vermerken. Der Könecke-Sprecher wies die Vorwürfe zurück. Auch Zulieferbetriebe sollen durchsucht worden sein.

