Saarbrücken (dpa) - Nach fast einem halben Jahrhundert geht diese Woche ein Stück deutscher Fernsehgeschichte zu Ende. Heute sollen die Lotto-Kugeln zum letzten Mal live im ZDF rollen, am kommenden Samstag werden sie dann nochmals in der ARD gezogen. Künftig wird die Ziehung der Lotto-Zahlen von einem neuen Studio in Saarbrücken nur noch im Internet übertragen. Im "Ersten" soll dann kurz nach der Ziehung Lotto-Fee Franziska Reichenbacher die Glückszahlen präsentieren. Das "Zweite" setzt auf Präsentation ohne Moderatorin.

