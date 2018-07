Ulan Bator (AFP) Bei der am Mittwoch stattfindenden Präsidentschaftswahl in der Mongolei kann sich Staatschef Tsachiagiin Elbegdordsch gute Chancen auf eine weitere Amtszeit ausrechnen. Umfragen zufolge könnte der Präsident knapp die absolute Stimmenmehrheit erreichen und damit eine Stichwahl am 10. Juli vermeiden. Die drei Kandidaten hatten im Wahlkampf versprochen, die Gewinne aus den milliardenschweren ausländischen Bergbauinvestitionen gerechter unter der Bevölkerung zu verteilen. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MESZ).

