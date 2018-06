Berlin (dpa) - In der letzten Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause bringen die Abgeordneten noch einmal ein Mammutprogramm hinter sich. Bis zum frühen Freitagmorgen stehen Dutzende von Abstimmungen auf dem Programm. Einige Entscheidungen fielen bereits: Verbraucher sollen mit einem Gesetzespaket besser vor unseriösen Geschäftspraktiken im Internet und am Telefon geschützt werden. Zwei Auslandseinsätze wurden verlängert: Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der Überwachung der libanesischen Küste und an der Stabilisierung des westafrikanischen Staates Mali.

