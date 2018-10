Berlin (dpa) - Im Bundestag kommt es heute zum voraussichtlich letzten Rededuell von Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück vor der Bundestagswahl. Anlass dafür ist eine Regierungserklärung Merkels zum EU-Gipfel in Brüssel, der am Nachmittag beginnen wird. Im Fokus dürften die weiter schwelende Schuldenkrise in Europa stehen und Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit gerade in Südeuropa. Insgesamt steht den Abgeordneten in der letzten regulären Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode eine Marathonsitzung womöglich bis Freitag bevor.

