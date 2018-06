Berlin (dpa) - Im Bundestag kommt es heute um 9 Uhr zum voraussichtlich letzten Rededuell von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück vor der Bundestagswahl.

Anlass dafür ist eine Regierungserklärung Merkels zum EU-Gipfel in Brüssel, der am Nachmittag beginnen wird. Zudem wird Merkel über die Ergebnisse des jüngsten G8-Gipfels reden. Im Fokus dürften die weiter schwelende Schuldenkrise in Europa stehen und Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit gerade in Südeuropa.

Insgesamt steht den Abgeordneten in der letzten regulären Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode eine Marathonsitzung womöglich bis Freitag bevor. "Die Sitzung endet voraussichtlich am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr", heißt es auf der Internetpräsenz des Bundestags. So wird unter anderem auch über eine Verlängerung der Bundeswehrbeteiligung mit bis zu 300 Soldaten am UNIFIL-Einsatz im Libanon bis Ende Juni 2014 abgestimmt. Ferner wird es um Vorschläge von SPD und Grünen für eine Pflegereform gehen. Auf SPD-Antrag wird zudem in einer Aktuellen Stunde über milliardenschwere Wahlversprechen von Merkels Union debattiert.

Spannung verspricht das Votum über kurzfristig von Grünen und SPD gestellte Anträge für eine Mietpreisbremse und zur Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung, über die namentlich abgestimmt werden muss.

Auf Antrag der Grünen soll über genau die im Wahlprogramm von CDU/CSU vorgesehenen Pläne zu einer Mietpreisbremse abgestimmt werden: nämlich eine Ermächtigung an die Länder, in Gebieten mit Wohnraummangel nur noch Erhöhungen bis zehn Prozent im Vergleich zur ortsüblichen Miete zuzulassen. Die Union will dies dennoch ablehnen und erst nach der Wahl einführen.

