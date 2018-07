Peking (AFP) Die Staatschefs von China und Südkorea haben sich gemeinsam für die atomare Abrüstung Nordkoreas ausgesprochen. "Wir stimmen darin überein, weiter an der atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel zu arbeiten", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag während eines Besuchs der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye in Peking. Beide Seiten wollten es Pjöngjang "unter keinen Umständen erlauben", Atomwaffen einzusetzen, ergänzte Park.

