Brüssel (AFP) Am Tag des EU-Gipfels in Brüssel haben hunderte EU-Beamte gegen geplante Kürzungen ihres Budgets gestreikt. Nach Gewerkschaftsangaben nahmen am Donnerstag fast 90 Prozent der 3000 Behördenmitarbeiter des Europäischen Rates an dem Ausstand teil. "Dieser Streik ist ein sehr starkes Signal, denn es ist das erste Mal, dass eine solche Bewegung am Tag eines Gipfels organisiert wird", sagte der Gewerkschaftsvertreter Félix Géradon.

