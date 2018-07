Berlin (AFP) Die SPD hat mit ihrem Abstimmungsverhalten im Bundestag zu den Hilfen für die Flutgebiete für Verwunderung gesorgt. Im Haushaltsausschuss stimmten die SPD-Mitglieder am Donnerstag mehrheitlich gegen den für die Hilfen erforderlichen Nachtragshaushalt, für die Abstimmung im Plenum des Bundestags am Freitag kündigte ihr Haushaltsexperte Carsten Schneider aber eine Zustimmung an. Mit ihrem Nein im Ausschuss habe sich die SPD "faktisch gegen die Fluthilfen" ausgesprochen, kritisierte der Haushaltsexperte der Union, Norbert Barthle (CDU).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.