Wiesbaden (AFP) Mit einem weltweiten Einsatz gegen den Handel mit illegalen Arzneimitteln im Internet haben Polizei und Zoll auf die erheblichen Gesundheitsrisiken beim Kauf solcher Mittel im Netz aufmerksam gemacht. Mehr als 100 Staaten beteiligten sich an der von der internationalen Polizeiorganisation Interpol koordinierten Operation "Pangea", die auch in Deutschland verstärkte Kontrollen zur Folge hatte, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Beamte zogen dabei demnach bundesweit 27.390 Tabletten, Kapseln und Ampullen aus dem Verkehr, darunter 3172 Hormone und Dopingpräparate.

