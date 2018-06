Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi steht unter Druck. Die Kritik an seiner Regierung wächst. In einer Ansprache an das Volk versuchte er, eine auf ihn zurollende Protestwelle zu stoppen. Minister und Gouverneure sollten alle Beamten entlassen, die für die Krisen verantwortlich seien, sagte Mursi vor Anhängern und Regierungsbeamten in Kairo. Die für kommenden Sonntag geplanten Massendemonstrationen würden von korrupten Ex-Funktionären des 2011 gestürzten Regimes von Husni Mubarak gesteuert, behauptete Mursi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.