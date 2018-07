Berlin (AFP) - (AFP) Eine Reihe von Gesetzesänderungen soll Verbraucher künftig besser vor Abzocke am Telefon und im Internet schützen. Der Bundestag beschloss am Donnerstag in Berlin die entsprechenden Neuregelungen. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Höhe der Abmahngebühren von Anwaltskanzleien bei Urheberrecht-Verletzungen durch Verbraucher im Internet gedeckelt wird und Gewinnspielverträge künftig nicht mehr am Telefon abgeschlossen werden können.

