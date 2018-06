Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind in Brüssel zusammengekommen, um mit konkreten Schritten den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zu verstärken. Sie wollen sechs Milliarden Euro, die in den EU-Töpfen bis Ende des Jahrzehnts eingeplant sind, schon in den nächsten beiden Jahren ausgeben, um junge Menschen in Arbeit zu bringen. Beim zweitägigen Spitzentreffen sollen auch Maßnahmen vereinbart werden, um die gefährliche Kreditklemme für mittelständische Unternehmen in Krisenländern zu überwinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.