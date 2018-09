Berlin (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat Kanzlerin Angela Merkel für die hohe Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union mitverantwortlich gemacht. Die Jugendarbeitslosigkeit sei eine direkte Folge der völlig einseitigen Sparpolitik, die Sie maßgeblich in Europa betrieben habe, sagte er im Bundestag in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung Merkels. Er warf der Kanzlerin Versagen auf der ganzen Linie vor. Die von den Staats- und Regierungschefs der EU zum Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit vorgesehenen sechs Milliarden Euro seien ein Tropfen auf den heißen Stein.

