Paris (AFP) - (AFP) Das französische Staatsdefizit könnte in diesem Jahr noch höher ausfallen als bisher befürchtet. Der französische Rechnungshof legte am Donnerstag in Paris eine Schätzung vor, derzufolge das Defizit bei 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen könnte. Die EU-Kommission rechnet damit, dass Frankreichs Defizit 2013 bei 3,9 Prozent liegen wird. Die französische Regierung erwartet für dieses Jahr ein Defizit von 3,7 Prozent bei einem Wachstum von 0,1 Prozent. Die EU-Kommission geht von einem leichten Schrumpfen der Wirtschaft um 0,1 Prozent aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.