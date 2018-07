Paris (AFP) Eine französische Verbraucherschutzorganisation hat den Internet-Diensten Facebook, Twitter und Google+ mit einer Klage wegen Verstößen gegen den Datenschutz gedroht. Sollten die Unternehmen nicht binnen drei Wochen ihre Nutzungsbedingungen an das französische Recht anpassen, dann behalte sich die Organisation das Recht auf eine Klage vor, teilte die Verbraucherschutzvereinigung UFC-Que Choisir am Donnerstag in Paris mit. Sie nannte die Nutzungsbedingungen der drei sozialen Netzwerke "rätselhaft" und "unlesbar". Die Nutzer müssten Herr über ihre Daten bleiben.

