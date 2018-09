München (SID) - Unter Pep Guardiola will der FC Bayern München eine neue Ära einleiten - doch am Donnerstag wurden bei Philipp Lahm noch einmal kurz Erinnerungen an die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte wach. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters weihte vor der zweiten Trainingseinheit unter Guardiola den neuen Triple-Bereich der FC Bayern Erlebniswelt in der Allianz Arena ein.

Nachdem Erfolgscoach Jupp Heynckes die drei gewonnenen Pokale als eine seiner letzten Amtshandlungen bereits persönlich im Vereinsmuseum der Münchner in die Vitrinen gestellt hatte, sind nun auch weitere Exponate der vergangenen Rekord-Spielzeit zu sehen: etwa ein Stück des Tornetzes aus dem Wembley-Stadion oder der von Heynckes in den Finalspielen getragene Anzug, dazu Finaltrikots, Medaillen und sogar Original-Konfetti. Auch das offizielle Gratulationsschreiben des UEFA-Präsidenten Michel Platini an den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ist ausgestellt.