Köln (dpa) - Jörg Schmadtke übernimmt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln das Amt des Geschäftsführers Sport, gab der Verein bekannt.

Zur Dauer des Vertrags machte der FC keine Angaben. Zuvor hatte der "Express" von der Verpflichtung berichtet. Bis zum 17. April war der ehemalige Bundesliga-Torwart Schmadtke Manager bei Hannover 96. Der unbefristete Kontrakt zwischen ihm und den Niedersachsen war zum 30. Juni gelöst worden.

Schmadtke übernimmt seine neue Aufgabe in Köln am 1. Juli. Bei den Kölnern war der gebürtige Düsseldorfer der Wunschkandidat. Er soll nun zusammen mit dem neuen Trainer Peter Stöger das Team zurück in die Bundesliga führen. Dem Vernehmen nach soll sich FC-Kaderplaner Jörg Jakobs für seinen ehemaligen Weggefährten bei Hannover 96 stark gemacht haben.