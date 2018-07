München (SID) - Bayern Münchens neuer Trainer Pep Guardiola hat am Donnerstag einen überraschenden Gast begrüßen dürfen. Der ukrainische Rekordnationalspieler Anatolij Timoschtschuk nahm am zweiten Training unter Guardiola in der Allianz-Arena vor rund 7000 Fans teil.

Der 34-Jährige, der nach der abgelaufenen Saison vom FC Bayern zum russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg zurückgekehrt war, muss in München bis Samstag einige private Dinge sowie Behördengänge erledigen. Deshalb hatte Timoschtschuk, der vier Jahre beim deutschen Rekordmeister spielte, die Bayern gebeten, am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft trainieren zu dürfen. Guardiola stimmte zu.

Inklusive Timoschtschuk nahmen am Bayern-Training am Donnerstag 24 Profis teil. Auch Mario Gomez, der den Verein verlassen will und darf, stand erneut auf dem Platz.

Nach wie vor fehlten Rekonvaleszent Bastian Schweinsteiger, die verletzten Mario Götze (Muskelbündelriss) und Holger Badstuber (Kreuzbandriss), die Confed-Cup-Teilnehmer Dante, Luiz Gustavo und Javi Martínez sowie Arjen Robben, David Alaba, Daniel van Buyten und Xherdan Shaqiri. Sie hatten im Juni Länderspiele absolviert und deshalb noch Urlaub.