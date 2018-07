Moskau/Washington/Quito (dpa) - Das diplomatische Tauziehen um den Geheimdienstexperten Snowden zwischen Moskau, Quito und Washington geht weiter. Snowden selbst sitzt angeblich weiter am Flughafen Scheremetjewo in Moskau fest. In den USA regt sich erster Protest gegen die elektronische Schnüffelei.



Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.