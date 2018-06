Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Juni:

26. Kalenderwoche

178. Tag des Jahres

Noch 187 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Ariald, Cyrill, Daniel, Heimo, Hemma, Samson

HISTORISCHE DATEN

2012 - Metalldiebe legen die Bahnstrecke Hannover-Hamburg für und acht Stunden lahm. Betroffen sind mehr als 100 Züge.

2011 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erlässt Haftbefehl gegen den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi.

2008 - Firmen-Mitbegründer Bill Gates verabschiedet sich aus dem Tagesgeschäft des weltgrößten Software-Konzerns.

2003 - Die von den USA zurückgegebenen bislang geheimen "Rosenholz"-Dateien über DDR-Auslandsspione werden frei gegeben.

1998 - Bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 kommen im Gebiet um Adana im Süden der Türkei 146 Menschen ums Leben.

1968 - In Kassel wird die "documenta 4", die größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst, eröffnet.

1954 - Im sowjetischen Obninsk südlich von Moskau wird das erste Atomkraftwerk der Welt in Betrieb genommen.

1933 - Das am 3. Mai 1933 bei Blohm & Voss in Hamburg vom Stapel gelaufene Schulschiff der Reichsmarine "Gorch Fock" wird in Dienst gestellt.

1905 - Die Besatzung des russischen Kriegsschiffes "Potemkin" meutert, als die im Hungerstreik befindlichen Matrosen erschossen werden sollen.

AUCH DAS NOCH

1996 - dpa meldet: Einen unbekleideten Bungeespringer knüpft die Polizei in Kiel vom Gummiseil. Auf der Polizeiwache sagt der 22-Jährige, er sei wegen einer Wette nackt gesprungen.

GEBURTSTAGE

1978 - Marc Terenzi (35), amerikanischer Popsänger ("Just One Last Dance")

1974 - Christian Kane (39), amerikanischer Schauspieler ("Voll verheiratet")

1963 - Matthias Hartmann (50), deutscher Theaterregisseur

1923 - Peter Schiff (90), deutscher Schauspieler ("Liebling Kreuzberg") und Synchronsprecher

1880 - Helen Keller, blinde und taubstumme amerikanische Schriftstellerin ("Licht in mein Dunkel"), gest. 1968

TODESTAGE

2008 - Lenka Reinerova, tschechisch- und deutschsprachige Schriftstellerin ("Traumcafé einer Pragerin"), geb. 1916

1992 - Elizabeth Shaw, irische Illustratorin und Kinderbuchautorin ("Der kleine Angtshase"), geb. 1920