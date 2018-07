Mumbai (AFP) Aufnahmen eines Leoparden, wie er im Eingang eines Mehrfamilienhauses im indischen Mumbai einen Hund zerfleischt, sorgen derzeit bei Bewohnern und Nachbarn für einiges Unbehagen. Überwachungskameras im Eingang des Gebäudes hatten die Raubkatze in den frühen Morgenstunden des 21. Juni in seinem ungewöhnlichen Jagdrevier eingefangen, seitdem fordern die Bewohner höhere Mauern und weitere Schutzmaßnahmen. "Ein Leopard, der einfach so ein Gebäude betritt, ist ungewöhnlich. Die Leute sind beunruhigt", sagt der stellvertretende Chef der Hausverwaltung, G.P. Lagad, am Donnerstag.

