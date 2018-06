Dakar (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat einen einwöchigen Besuch in Schwarzafrika begonnen. Zum Auftakt traf er am Donnerstag in Dakar mit dem senegalesischen Staatschef Macky Sall zusammen. Weitere Stationen der Reise sind Südafrika und Tansania.

Es ist Obamas erste längere Afrikareise seit seinem Amtsantritt 2009. Hauptthema ist die Förderung der amerikanischen Wirtschaft. Die Reise wird von der zunehmenden Sorge um den Gesundheitszustand des südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela überschattet.

Nach einem Gespräch mit Sall wird Obama die Sklaveninsel Goree vor Dakar besuchen, von der jahrhundertelang afrikanische Sklaven nach Amerika verschleppt worden waren. Außerdem trifft er mit Richtern und Juristen zusammen - Obama betont stets die Notwendigkeit des Aufbaus stabiler demokratischer Institutionen in Afrika.

Obama wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet: US-Unternehmen wollen mehr als bisher vom Wirtschaftsboom in Afrika teilhaben. Weitere Themen der Reise sind Demokratie und Entwicklung. Es wird erwartet, dass Obama sich auch zur zunehmenden Gefahr islamistischer Extremisten in einigen Ländern des Kontinents äußert.