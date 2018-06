New York (dpa) - Ob das nun ein Schnäppchen ist, muss jeder selbst entscheiden: Für ein Mittagessen mit Yahoo-Chefin Marissa Mayer hat ein Unbekannter bei einer Wohltätigkeitsauktion 90 000 Dollar hingeblättert. Das ist zwar fast das Vierfache dessen, was die Organisatoren erwartet hatten. Doch im Vergleich zu früheren Auktionen, bei denen ein Kaffeetrinken mit Apple-Chef Tim Cook

610 000 Dollar einbrachte, fiel das Gebot günstig aus. Die Erlöse gehen an eine Schule in der Technologiehochburg Palo Alto, die Kinder aus einkommensschwachen Familien fit für die Universität macht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.