Almaty (AFP) Schwarze Rauchwolken über Kasachstans Metropole Almaty: Die Explosion eines Tanklastzugs in der größten Stadt des Landes hat am Donnerstag einen Großbrand ausgelöst; ein angrenzendes Hochhaus musste evakuiert werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden Dutzende Bewohner in Sicherheit gebracht werden, da die Flammen bis zum neunten Stock des Gebäudes reichten. Bei dem Unfall kam der Fahrer des Gefahrguttransporters ums Leben. Sein Tankwagen war auf einer belebten Straße umgekippt und explodiert, acht weitere Fahrzeuge fingen Feuer. Wie durch ein Wunder wurden keine weitere Menschen verletzt.

