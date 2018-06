Pretoria (dpa) - Südafrika bangt um seinen schwer kranken Nationalhelden Nelson Mandela. Der Zustand des ehemaligen Präsidenten und Freiheitskämpfers ist nach den Worten seiner Enkelin "kritisch, aber stabil".

Vielleicht sei Gott gnädig und "Tata (Vater) ist am 18. Juli noch am Leben und wir können als Familie seinen Geburtstag wie immer feiern", sagte die Enkelin Ndileka Mandela am Donnerstag in Pretoria. Mandela wird am 18. Juli 95 Jahre alt. "Ich will nicht lügen, er sieht nicht gut aus. Aber er macht immer noch seine Augen auf", berichtete die Enkelin.

Südafrikas Präsident Jacob Zuma sagte nach einem Besuch am Krankenbett Mandelas eine Reise nach Mosambik kurzfristig ab. Der Zustand des Friedensnobelpreisträgers sei weiterhin "kritisch", betonte Präsidentensprecher Mac Maharaj. In der mosambikanischen Hauptstadt Maputo sollte an diesem Donnerstag ein Gipfel südafrikanischer Staaten stattfinden.

Mandela wird nach den Worten von Familienangehörigen künstlich beatmet. Er befindet sich seit dem 8. Juni wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus.

Die zunehmende Sorge um den todkranken Mandela überschattet auch die Vorbereitungen des Südafrika-Besuchs von US-Präsident Barack Obama, der am Freitag am Kap erwartet wird.