Tripolis (AFP) Bei der Explosion dreier Autobomben im Süden Libyens ist am Mittwochabend mindestens ein Mensch getötet worden. Diese Zahl nannte ein Mitglied des Stadtrats von Sebha, wo sich die Anschläge ereigneten, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Ajub al-Zarruk fügte hinzu, die drei Sprengkörper seien an drei verschiedenen Orten der Stadt innerhalb einer halben Stunde explodiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.