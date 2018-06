München (dpa) - Die Programme des Bezahlsenders Sky Deutschland sind künftig auch für Internetkunden des britischen Telefonkonzerns Vodafone zu empfangen.

Von August an können Kunden von Vodafone in deren Fernsehangeboten über das Internet auch alle Sky-Programme buchen, wie Sky am Donnerstag mitteilte.

"Die Kooperation mit Vodafone Deutschland komplettiert unsere Partnerschaften mit allen großen deutschen Kabelnetz- und IPTV-Anbietern", sagte Sky-Deutschland-Vorstandsmitglied Holger Enßlin.

Bei den Kabelnetzbetreibern Kabel Deutschland und Unitymedia Kabel BW können Kunden Sky bislang schon hinzubuchen.

Ins Internetfernsehen der Deutschen Telekom werden ab der kommenden Bundesliga-Saison 2013/14 ebenfalls Sky-Pakete eingespeist, nachdem die Telekom die IPTV-Rechte für die Bundesliga an Sky Deutschland verloren hatte.