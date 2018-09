Ulan Bator (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in der Mongolei ist Staatschef Tsakhia Elbegdorj nach vorläufigen Wahlergebnissen im Amt bestätigt worden. Wie die Nationale Wahlkommission am Donnerstag nach Auszählung aller Stimmzettel mitteilte, erreichte Elbegdorj von der Mongolischen Demokratischen Partei (MDP) mit 50,23 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. Damit entfällt eine Stichwahl am 10. Juli. Das amtliche Endergebnis soll erst vorliegen, wenn sämtliche in die Hauptstadt Ulan Bator gebrachten Stimmzettel noch einmal gezählt wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.