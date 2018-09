Hamburg (dpa) - Popsänger Robbie Williams ("Let me entertain you") vermisst im heutigen Showbusiness den Glanz und Glamour vergangener Tage.

"Ich sehne mich nach einer Zeit, in der Kleider noch Klasse hatten, Stars noch Stars waren und Glamour echter Glamour war", sagte der 39 Jahre alte Brite dem Magazin "Stern". "Ich sehne mich nach einer Zeit, in der das Leben noch langsamer war."

Als Stil-Ikone, die genau diesen klassischen Star-Typ verkörpere, käme ihm David Bowie (66) in den Sinn. "Er macht nicht nur großartige Musik, nein, er erfüllt eine Sehnsucht: Er ist und bleibt ein echter Star", sagte Williams.