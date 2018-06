Tunis (dpa) - Nach vier Wochen Haft ist die wegen eines Oben-Ohne-Protests in Tunesien verurteilte deutsche Studentin wieder auf freiem Fuß. Die 20-Jährige sowie zwei französische Mitstreiterinnen der Frauenrechtsgruppe Femen wurden in der Nacht aus dem Gefängnis entlassen, berichteten Augenzeugen. Zuvor hatte ein Berufungsgericht ihre viermonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Die drei Frauen hatten Ende Mai vor dem Justizpalast in Tunis ihre Oberkörper entblößt und laut schreiend gegen die Inhaftierung einer tunesischen Aktivistin demonstriert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.