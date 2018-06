Moskau (AFP) Der russische Gasriese Gazprom legt die geplante Erschließung des Erdgasfeldes Schtokman im Nordpolarmeer vorerst zu den Akten. "Im Moment sind wir nicht bereit, an diesem Projekt zu arbeiten", sagte Gazprom-Sprecher Sergej Kuprianow am Donnerstag dem Radiosender Moskauer Echo. Der Konzern warte auf eine "günstigere Technologie" oder ein besseres Marktumfeld - also höhere Gaspreise, die das Projekt lohnenswert machen würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.