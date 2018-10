Aachen (SID) - Doppel-Olympiasieger Michael Jung hat das Vielseitigkeitsreiten nach der jüngsten Serie von Unglücksfällen verteidigt. "Natürlich ist das bitter und ganz bedauerlich für die Betroffenen, aber deshalb gleich wieder nach Reformen zu rufen, halte ich nicht für richtig", sagte Jung dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der Welt- und Europameister aus dem schwäbischen Horb betonte, dass sich der Sport in den vergangenen Jahren im ständigen Wandel befunden habe. Für die Sicherheit sei viel getan worden. "Die Disziplin ist selbstkritisch. Von daher sind wir auf einem guten Weg", sagte Jung vor seinem Start beim CHIO in Aachen am Freitag.

Zuletzt waren zwei Pferde bei Turnieren zu Tode gekommen, Team-Olympiasieger Frank Ostholt (Warendorf) zog sich außerdem bei einem Sturz mehrere Brüche zu. Die Tierschutzorganisation PETA will Anzeige wegen Tierquälerei stellen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die hohen Schwierigkeitsgrade beim Geländereiten.

Der weltbeste "Buschreiter" Jung sattelt beim CHIO in Aachen Zweitpferd Halunke für den Nationenpreis mit der deutschen Equipe. Mit Goldpferd Sam will der 30-Jährige in der Einzelwertung antreten.