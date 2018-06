Washington (AFP) Eine winzige DNA-Spur reicht in der modernen Kriminaltechnik oft aus, um einen Verdächtigen zu fassen. Ein mutmaßlicher Räuber im US-Bundesstaat Massachusetts hinterließ dagegen einen plumperen Hinweis - seine Geburtsurkunde. Der 26-jährige Zachary Tentoni habe am Tatort zudem einen an ihn adressierten Brief seiner Mutter vergessen, berichtete das Online-Magazin "Huffington Post". Wenige Stunden später saß der Mann hinter Gittern.

