Berlin (AFP) Das Betreuungsgeld kann künftig auch für die Altersvorsorge oder ein Bildungssparen eingesetzt werden. Mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition und gegen das Votum der Oppositionsparteien verabschiedete der Bundestag am Freitag das entsprechende Gesetz, an das die FDP ihre Zustimmung zu der Leistung für Eltern geknüpft hatte, die ihre Kleinkinder zu Hause betreuen wollen. Demnach soll künftig einen Bonus von 15 Euro erhalten, wer das Betreuungsgeld in eine zusätzliche private Altersvorsorge investiert oder für die Ausbildung der Kinder anspart.

