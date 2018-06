Brüssel (AFP) Drei Tage vor dem offiziellen EU-Beitritt Kroatiens haben die 27 EU-Staats- und Regierungschefs den Adriastaat in der Europäischen Union willkommen geheißen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy sagte am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel, der anstehende Beitritt sei ein "wahrhaft historischer Moment" für Kroatien und seine Bürger: "Das bedeutet neue Möglichkeiten, aber auch neue Verantwortung. Das bedeutet eine gemeinsame Zukunft."

